Политика США запланировали на следующий год $250 миллионов на оборону Украины

2018-05-10 09:13 296

Официальный Вашингтон планирует в следующем году выделить Украине 250 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги Киев получит для обеспечения безопасности.

Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2019 финансовый год, который представил профильный комитет Палаты представителей Конгресса.

50 миллионов долларов из этой суммы предложены исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны. Сумма средств, которую предлагается выделить на помощь в сфере безопасности Украины, в том числе на летальные виды вооружений, определена в объеме $250 млн", – говорят в посольстве США.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что указанная сусса на 100 миллионов долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

Перед перед подачей на подпись президенту США, проект бюджета должен быть согласован с версией, которую подготовит Сенат, и который будет проголосован обеими палатами Конгресса.

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