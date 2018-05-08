Политика Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая

2018-05-09 13:44 388

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала украинцев к толерантности и соблюдению законности во время массовых мероприятий 9 мая.

"Моя позиция абсолютно аполитична. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности во время празднования 9 мая. В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу.

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Мы должны уважать их подвиг и уважать право каждого иметь свои памятные даты.

Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и иметь терпимость. Тем более сейчас, когда право на жизнь находится под угрозой на востоке страны. Сегодня мы должны консолидироваться ради соблюдения мира и показать единство украинского общества", - говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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