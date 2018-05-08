Политика Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая

2018-05-09 13:44 388

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала украинцев к толерантности и соблюдению законности во время массовых мероприятий 9 мая. 

"Моя позиция абсолютно аполитична. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности во время празднования 9 мая. В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу.

КИЕВ ОТМЕЧАЕТ 9 МАЯ: АКЦИИ, СКАНДАЛЫ И ПЕРЕКРЫТЫЙ ЦЕНТР - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Мы должны уважать их подвиг и уважать право каждого иметь свои памятные даты.

Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и иметь терпимость. Тем более сейчас, когда право на жизнь находится под угрозой на востоке страны. Сегодня мы должны консолидироваться ради соблюдения мира и показать единство украинского общества", - говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

ПРАЗДНИКИ 8 - 9 МАЯ В УКРАИНЕ: ЧТО И КАК ОТМЕЧАЕМ

Еще по теме

На Арсенальной в Киеве задержали провокатора с ружьем и женщину с портретом Бузины

2018-05-09 11:42 626

К 9 мая СБУ заблокировала в Соцсетях восемь сообществ провокаторов

2018-05-09 08:39 1491

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обвинил Авакова в провокациях и прослушке

2018-04-26 11:15 1927

фото Первый днепровский "титушка" уже за решеткой - есть приговор суда

2017-05-12 10:46 4945

Еще новости в разделе "Политика"

В США сделали жесткое заявление по поводу ввода миротворцев на Донбасс

2018-05-09 14:45 436

Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора

2018-05-09 14:13 334

Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая

2018-05-09 13:44 388

фото Начались аресты за использование символов коммунистического режима

2018-05-09 13:16 527
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В США сделали жесткое заявление по поводу ввода миротворцев на Донбасс 2018-05-09 14:45 436
Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора 2018-05-09 14:13 334
Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая 2018-05-09 13:44 388
фото Начались аресты за использование символов коммунистического режима 2018-05-09 13:16 527

Лента

14:45 В США сделали жесткое заявление по поводу ввода миротворцев на Донбасс
14:13 Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора
13:44 Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая
фото 13:16 Начались аресты за использование символов коммунистического режима
12:43 Порошенко во время официальной речи упомянул Сталина и ядерные угрозы Путина
КАРТА 12:15 Прогноз погоды на 9 мая: Украину сегодня накроют грозы и проливные дожди
11:42 На Арсенальной в Киеве задержали провокатора с ружьем и женщину с портретом Бузины
фото 11:14 Нацкорпус заблокировал телеканал Интер в Киеве, требуют снять с эфира концерт
10:41 "Празднуют в милитарном угаре", – Порошенко назвал "Бессмертный полк" частью гибридной войны
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области