Курьезы фото Это вам не Кличко! Новому мэру города одним ударом сломали нос и выбили зуб

2018-05-08 15:13 663

Победитель выборов мэра в немецком городе Фрайбург 33-летний Мартин Хорн получил точный и очень сильный удар в лицо.

"У меня сломан нос, выбит зуб и мне наложили два шва", - сообщил Хорн.

По данным BBC, нападающего арестовали - им оказался 54-летний мужчина, его действия не рассматриваются как политически мотивированные. Ранее он имел опыт пребывания в психиатрической больнице.

Во время общения Хорна с прессой, мужчина подошел к нему, чтобы сделать селфи. Но затем "началась суматоха" и он сильно ударил мэра в лицо.

Как шутят по поводу произошедшего в Соцсетях, новый мэр Фрайбурга это вам - не "Доктор стальной молот" Кличко. С киевским градоначальником такой номер бы наверняка не прошел.

Впрочем, рисковать напороться на ответный знамнитый хук Виталия Кличко не стал бы даже психичеси больной.

Напомним, предыдущий мэр города Дитер Саломон занимал эту должность 16 лет.