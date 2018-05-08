Украина Полторак назвал новые цифры - сколько украинцев погибло в войне на Донбассе

2018-05-08 13:44 742

С начала боевых действий на Донбассе погибли 3 тысячи 332 солдат Вооруженных сил Украины. 

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери - это 2394 лица и 938 - небоевые потери", - сообщил министр обороны Степан Полторак.

Министр отметил, что причинами небоевых потерь стали ДТП, заболевания, нарушения правил безопасности, суицид, а также употребление спиртных напитков.

Напомним, по состоянию на март 2018 года погибшими военнослужащими считались 2378 человек.

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.

По данным Минобороны, по состоянию на апрель 2018 года из-за подрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 человек.

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