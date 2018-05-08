Политика К 9 мая СБУ заблокировала в Соцсетях восемь сообществ провокаторов

2018-05-08 12:43 748

СБУ пресекла попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая с помощью запрещенных социальных сетей.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности страны, оперативники обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые искали желающих за деньги поучаствовать в "марше Бессмертного полка" в разных городах Украины.

По данным СБУ, они администрировали антиукраинские сообщества в соцсети ВКонтакте. Сотрудники ведомства задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб найти желающих за деньги принять участие в так называемом "марше Бессмертного полка".

По информации Службы безопасности, накануне 9 мая также усилилась пропагандистская деятельность представителей "Министерства информации ДНР". Его "сотрудники" рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения агитации в интересах Кремля и организаций так называемых ЛДНР.

Как сообщает пресс-центр, накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.

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