Мир Украинцы в Польше за 2017 года перевели домой более 2,7 млрд евро

2018-05-08 17:00 295

Иностранцы, работающие в Польше, за прошлый год перевели за границу 13 млрд злотых (более 3 млрд евро), больше всего средств перечислили украинцы.

Об этом сообщает TVN24Bis со ссылкой на статистику Нацбанка Польши, передает Европейская правда.

В IV квартале 2017 года иностранцы, работающие в Польше, перевели домой 3,4 млрд злотых (800 млн евро), что почти на миллиард больше, чем за аналогичный период 2016 года. За весь 2017 год иностранцы перевели за границу 13 млрд злотых, что почти на 50% превысило переводы 2016 года.

В географической структуре доминировали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составляли 3,1 млрд злотых, или 90,5% всех перечисленных за границу средств.

Всего в 2017 году украинские работники в Польше перевели домой 11,7 млрд злотых (понад 2,7 млрд евро). В 2016 году было переведено 7,8 млрд злотых (1,8 млрд евро).

При этом речь идет как об официальных переводах (безналичных), так и неофициальных, когда человек сам везет средства. Поэтому можно предположить, что суммы переводов на самом деле могут отличаться от опубликованных Нацбанком Польши.