Украина Гройсман заявил, что отравление в Черкассах и обмороки школьников в Новомосковске не связаны друг с другом

2018-05-08 17:30 271

 

Сегодня, 8 мая, в Черкассах с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали 50 школьников и 2 учителей. В Новомосковске Днепропетровской области 19 учеников также почувствовали себя плохо после школьной линейки в честь Дня памяти и примирения. 

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что эти чрезвычайные события не связаны, поэтому волноваться не о чем. 

"Мы также исследуем ситуацию в Днепропетровской области. Мы не связываем это на данный момент - там совсем другая история. Но мы будем исследовать одинаково и то, что произошло там, и то, что произошло здесь. И все мероприятия будем на 100% проводить по этим двум случаям", - сказал Гройсман.

Он заявил, что в случае выявления связи между двумя случаями, об этом публично сообщат.

По словам Гройсмана, в Черкассах могло произойти распыление газа. Ситуация локализована, дети в стабильном состоянии.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что дети могли отравиться на улице или в помещении школы. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

 

 

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