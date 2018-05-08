Политика Курт Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине

2018-05-08 20:00 1113

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия может вернуть Крым в состав Украины таким же образом, каким Эстонии, Латвии и Литве в 1991 году была предоставлена независимость. Заявление Волкера во вторник, 8 мая, приводит "Укринформ".

По его словам, риторика Москвы относительно принадлежности полуострова меняться не будет, так же, как и позиция Запада по этому вопросу. "Увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — сказал Волкер.

Он признал, что проблема Крыма является "достаточно сложной" и признался, что "с большим воодушевлением" смотрит на своих предшественников, не признававших вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Волкер подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не передаст Крымский полуостров Украине.

Он отметил, что "крымский" пакет санкций против России был четким сигналом. "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", — добавил он.