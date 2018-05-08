Мир видео Евровидение 2018. онлайн-трансляция первый полуфинал: где смотреть

2018-05-08 18:39 1012

Сегодня в 22:00 по украинскому времени стартует первый полуфинал Евровидения, которое проходит в столице Португалии Лиссабоне. Из 19 участников дальше пройдет только 10.

Причем, именно здесь выступят все основные претенденты на победу с точки зрения букмекеров кроме Александра Рыбака из Норвегии, который сейчас занимает третье место. Его увидим в четверг. Кроме этого, сегодня выступит украинский певец Alekseev представляющий Белорусь. "Вести" ведут текстовую трансляцию с места событий.

Видео-трансляцию каждый желающий может посмотреть на официальном канале конкурса в YouTube: