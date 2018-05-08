Украина ВАЖНО! Субсидия по-новому: сколько за коммуналку заплатит пенсионер и украинец с минималкой

2018-05-08 21:30 1039

Украинцам в мае пересчитали размеры субсидий с учетом обновленных доходов и новых правил. Часть семей вовсе лишалась помощи от государства, но и остальным по новым правилам платить придется больше.

По разным оценкам примерно каждая пятая семья останется без помощи от государства. Часть из них потеряет помощь из-за учета пересчитанных доходов, остальные – из-за ограничений на максимальную площадь квартир и даты выпуска автомобиля.

Эксперты рассчитали, сколько заплатят за коммуналку пенсионер и украинец со средней зарплатой и с субсидией.

До мая украинцы получали скидки с учетом доходов за первую половину 2017-го. В мае же субсидия рассчитывается исходя из доходов, которые украинцы получали во второй половине прошлого года. Таким образом, при перерасчете будут учитывать осовременные пенсии и повышенные зарплаты. Для примера рассчитаем, сколько в этом году должны платить за коммуналку украинцы с минимальной зарплатой и средней пенсией.

Так, минимальная зарплата в прошлом году составляла 3200 грн. Предположим, что субсидия рассчитывается на семью из двух человек с двумя минималками. Согласно формуле расчета субсидии, платить за коммуналку они должны не больше 14,7% своего дохода. То есть обязательный платеж с субсидией составит примерно 945 грн. В отопительный сезон учитывая, стоимость отопления, такой доход позволяет получать коммунальную скидку. А вот летом указанной суммы может хватить на оплату коммуналки в пределах социальных нормативов. В таком случае такая семья может вовсе остаться без помощи от государства.

Средняя пенсия во второй половине прошлого года составляла около 2,2 тыс. грн. Два пенсионера с такими пенсиями должны платить за коммуналку, согласно формуле, около 10% своего совокупного дохода, или же 440 грн. Всю остальную сумму покроет субсидия. Для сравнения, в прошлом году, до осовременивания, средняя пенсия составляла 1,8 тыс., а размер обязательного платежа для двух пенсионеров – 300 грн.

Кто сколько заплатит за коммуналку

В Украине число субсидиантов достигает в отопительный сезон 50%, при этом "нормой" считается до 30%. Меньше всего субсидиантов в Киеве, в то время как в некоторых городах число льготников приближается к 80%. Эксперты рассчитали, сколько могут платить за коммуналку украинцы, зависимо от рода деятельности.

Почтальон. Средняя зарплата, согласно данным Госстата, составляет 5009 грн. Предположим, что на эту зарплату живут два человека. В таком случае обязательный платеж с субсидией будет составлять 11,5%, или же 580 грн в месяц.

Педагог. В образовании средняя зарплата составляет 6605 грн. Если на эту зарплату живут двое, субсидия покроет расходы на коммуналку, которые превышают 1007 грн.

Медик. Средняя зарплата в здравоохранении находится на уровне 5530 грн. При условии, что на такой доход живут двое, размер обязательного платежа составит всего лишь 706 грн. Остальное покроет субсидия.

Строитель. В этой сфере средний доход составляет 7172 грн. Если на среднюю зарплату строителя живут двое, та за коммуналку они должны отдавать не более 1187 грн.