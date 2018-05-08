Детали Сергей Токарев и Рустам Гильфанов выпустили в интернет трейлер фильма «Ополченцы»

2018-05-08 20:14 738

 

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов, создатели компании Lucky Labs в последний момент отменили пресс-конференцию, которая должна была состояться в в пресс-центре Донецкого агентства новостей 27 марта.

Учредители IT-компании из собственного кармана финансировали картину «Ополченцы», однако из-за давления, журналистам открыто вести пропаганду картины отказались.

Премьера фильма «Ополченцы» назначена на 7 августа этого года, посвященная кровавым событиям под Иловайском. Там «без цензуры» всю историю рассказывают простые солдаты, а не актеры, снятые на любительское видео, часто попросту на мобильные телефоны.

Напомним, что меценаты фильма – Гильфанов и Токарев занесены в санкционный список Президента Украины и в открытую пропагандировать кинофильм отказались. Однако, противоположная точка зрения вызывает интерес в украинских граждан, трейлер фильма «Ополченцы» стремительно набирает просмотры.

 

 

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Детали

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