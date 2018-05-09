Украина КАРТА Прогноз погоды на 9 мая: Украину сегодня накроют грозы и проливные дожди

2018-05-09 12:15 499

Сегодня по всей территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами. Согласно свежему прогнозу Гидрометеоцентра, максимальная температура воздуха днем 9 мая достигнет +28 градусов.

На западе страны ожидаются сильные дожди с грозами, дневная температура +21...+26 градусов. На востоке в этот день также ожидается выпадение осадков в виде дождя, температура воздуха днем 22-27 градусов тепла. В центральной части Украины также пройдут дожди, днем столбики термометра покажут 23-27 градусов тепла.

В северных регионах ожидается аналогичная погода, дневная температура 25-28 градусов выше нуля. На юге Украины также пройдут дожди и будет немного прохладнее, температура воздуха днем +19...+24 градуса.

В Киеве 9 мая ожидаются дожди, однако в столице синоптики прогнозируют самую высокую температуру по сравнению с другими регионами Украины. Днем столбики термометра поднимутся до 26-28 тепла.