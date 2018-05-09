Политика Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора

2018-05-09 14:13 334

По словам генпрокурора Надежда Савченко остается нардепом, но это не дает ей права покинуть изолятор. Юрий Луценко заяил, что арестованная Савченко продолжает пользоваться правами народного депутата. Однако из изолятора выпустить ее никто не имеет права. Использование ею полномочий ограничено местом пребывания согласно решению суда.

"Я и сейчас расписываю ее депутатские представления, она мне их подписывает, я на них отвечаю. Но покинуть камеру после подозрения в совершении особо тяжкого преступления, которое могло повлечь за собой десятки убийств невинных людей, скорее сотни, невозможно", - заявил Луценко.

По словам Луценко, единственное, что он может сделать для Савченко сейчас - это как можно скорее закончить следствие, и сообщил, что ГПУ планирует уже к осени передать материалы следствия сначала для ознакомления, а после - в суд.

"Это единственный правильный правовой и законный путь", - подчеркнул генпрокурор.

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