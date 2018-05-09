Спорт Андрей Шевченко вернул в сборную таранных форвардов Ярмоленко и Селезнева

2018-05-11 14:15 875

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайшие сборы главной команды восемь футболистов из зарубежных чемпионатов.

Согласно данным на официальном сайте ФФУ, вызовы получили Евгений Коноплянка ( Шальке 04, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия, Германия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Эдуард Соболь ( Славия Чехия), Руслан Малиновский ( Генк), Роман Яремчук ( Гент, Бельгия), Артем Кравец ( Кайсериспор, Турция) и Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция).

Стоит отметить возвращение в ряды главной команды страны Андрея Ярмоленко, который пропустил минувший сбор из-за травмы, и Евгения Селезнева, который не привлекался в сборную с 2017 года.

Напомним, согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Марроко 31 мая, а 2 июня сыграет с главной командой Албании.