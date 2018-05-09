Мир Полиция и военные зачистили все места в Солсбери, где бывал Скрипаль

2018-05-11 14:43 701

По состоянию на данное время полиция закончила расследование каждого участка, связанного со случаем отравления Скрипаля в Солсбери.

Пока не готовы выводы только по бывшему дому экс-разведчика. 

"Более двух месяцев кордонами были закрыты те части города, где офицеры и солдаты работали над сбором доказательств и очисткой мест присутствия нервно-паралитического вещества "Новичок".

Единственным местом, с которого не сняли кордонов, является семейный дом Скрипалей в Солсбери", - говорится в сообщении The Telegraph.

Напомним, экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта.

Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России. Москва традиционно все отрицала, однако, результаты экспертиз расставили все точки над "і".

В результате скандала более 30 стран, включая Укарину, выдворили российских дипломатов и консулов.

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