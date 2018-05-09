Экономика Маск показал, что плевать хотел на убытки - купил акции Tesla на 10 млн долларов

2018-05-11 10:11 689

Основатель компании Tesla Илон Маск купил 33 тысяч акций своей компании, которые стоили ему 9,9 миллиона долларов.

Как сообщает телеканал CNN, купленные акции не повлияли на долю Маска в компании: он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.

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Отмечается, что обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.

Напомним, чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года стал абсолютным антирекордом в истории компании - составил более 709,5 миллиона долларов.

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