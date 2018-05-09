Политика фото Нацкорпус заблокировал телеканал Интер в Киеве, требуют снять с эфира концерт

2018-05-09 11:14 682

Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта. 

Активисты требуют снять с эфира отрывки концерта, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Они наклеили на здание телеканала наклейки "Сделаем Интер патриотическим".

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На своей странице в соцсети Facebook Нацкорпус заявляет, что требует лишить канал лицензии.

"Национальный Корпус пришел к зданию телеканала Интер с требованием лишить лицензии канал олигарха-коллаборациониста Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика", - отмечается в сообщении.

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