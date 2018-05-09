Политика На Арсенальной в Киеве задержали провокатора с ружьем и женщину с портретом Бузины

2018-05-09 11:42 629

Сегодня в Киеве во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала четырех человек.

"Большая часть акции проходит спокойно. В общем у нас было двое задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику и 2 человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, произошли столкновения, они доставлены в районное управление (полиции), – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, один из задержанных пытался пронести на территорию проведения массовых мероприятий охотничье ружье.

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"Он (мужчина) пытался пройти туда, где проводятся полицейские меры, но его остановили наряды. Ружье висело у него на плече, его (оружие) направят на экспертизу, мужчину доставили в райуправление. Он не может объяснить пока свои действия", – добавил Крищенко.

По данным очевидцев также задержана женщина с георгиевской ленточкой и портретом убитого журналиста Олеся Бузины.

Напомним, сегодня в Украине проходит около 1,5 тыс. мероприятий, в которых, согласно поданным заявкам, в них участвуют около 390 тысяч граждан.