Политика В США сделали жесткое заявление по поводу ввода миротворцев на Донбасс

2018-05-09 14:45 439

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины заявил, что Минские протоколы будут работать только в случае ввода миротворческого контингента ООН.

Как заявил Курт Волкер на брифинге Хельсинкской комиссии Конгресса США, миссия ООН на Донбассе разблокирует имплементацию минских соглашений.

"Миротворческие силы, санкционированные ООН, могли бы разблокировать выполнение минских договоренностей и привести к восстановлению украинского контроля над (оккупированной) территорией", – говорится в сообщении Волкера на странице в Twitter.

Кроме того, Волкер назвал агрессию России в Украине прямым вмешательством и оккупацией.

"Миротворческие силы помогут миссии ОБСЕ делать свою работу более эффективно, а ОБСЕ также может помочь обеспечить надежную полицейскую миссию, помочь в проведении местных выборов… Несколько стран уже предложили свое участие в миротворческой миссии", - добавил Волкер.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что проект резолюции России, который предусматривает введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не будет гарантировать безопасность, а только углубит конфликт.

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