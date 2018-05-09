Политика фото Начались аресты за использование символов коммунистического режима

2018-05-09 13:16 527

Как сообщили на странице МВД в Twitter, в Украине во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне за запрещенную символику уже задержали 7 человек.

Одной из задержанных оказалась мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной Елена.

Женщина несла портрет погибшего журналиста Олеся Бузины и запрещенную георгиевскую ленту. Во время задержания Бережная сопротивлялась, правоохранителям пришлось силой грузить ее в автомобиль патрульной полиции.

Бережная является одним из организаторов сегодняшнего марша.

Напомним, ранее советник министра Арсена Авакова на свой странице в ФБ обнародовал полный список запрещенных в стране символов и знаков коммунистического тоталитарного режима.

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Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что в Киеве правоохранители задержали четырех человек. Отмечалось, что было двое задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику, и 2 человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

Также о двух задержанных за ношение георгиевской ленточки сообщали одесские полицейские.

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