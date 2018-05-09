Украина На акции «Бессмертный полк» в Киеве произошла драка

2018-05-09 17:00 782

В среду, 9 мая, в Киеве на акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, произошла драка.

Об этом сообщает корреспондент «Апострофа«.

Так, инцидент произошел возле станции метро Арсенальная. Именно там собрались участники акции, которые несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны.

В результате потасовки пострадал мужчина, ему разбили нос.

Шествие пройдет по «коридору» от «Арсенальной» до площади Славы.

Стоит отметить, что возле «Арсенальной» также собрались проукраинские активисты.

Также полиция задержала одного мужчину. По всей видимости, одного из участников акции.

После скандала вокруг концерта на «Интере» в День Победы, где будут рассказывать о «фашизме» в Украине, активисты решили заблокировать здание телеканала.