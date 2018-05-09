Украина На акции «Бессмертный полк» в Киеве произошла драка

2018-05-09 17:00 782

 

В среду, 9 мая, в Киеве на акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, произошла драка.

Об этом сообщает корреспондент «Апострофа«.

Так, инцидент произошел возле станции метро Арсенальная. Именно там собрались участники акции, которые несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны.

В результате потасовки пострадал мужчина, ему разбили нос.

Шествие пройдет по «коридору» от «Арсенальной» до площади Славы.

Стоит отметить, что возле «Арсенальной» также собрались проукраинские активисты.

Также полиция задержала одного мужчину. По всей видимости, одного из участников акции.

После скандала вокруг концерта на «Интере» в День Победы, где будут рассказывать о «фашизме» в Украине, активисты решили заблокировать здание телеканала.

Еще по теме

Финал Лиги чемпионов: поп-звезда рассказала подробности выступления в Киеве

2018-05-09 18:00 596

фото Нацкорпус заблокировал телеканал Интер в Киеве, требуют снять с эфира концерт

2018-05-09 11:14 892

"Празднуют в милитарном угаре", – Порошенко назвал "Бессмертный полк" частью гибридной войны

2018-05-09 10:41 911

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-09 10:13 404808

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине запретили ряд популярных препаратов: полный список за два месяца

2018-05-09 20:00 466

Минобороны: В районе проведения ООС один военный погиб и 5 ранены

2018-05-09 19:30 386

Украинцы станут невыездными: кого коснется удар

2018-05-09 19:00 878

видео Охрана Путина оттолкнула ветерана на параде в Москве

2018-05-09 17:30 709
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине запретили ряд популярных препаратов: полный список за два месяца 2018-05-09 20:00 466
Минобороны: В районе проведения ООС один военный погиб и 5 ранены 2018-05-09 19:30 386
Украинцы станут невыездными: кого коснется удар 2018-05-09 19:00 878
видео Охрана Путина оттолкнула ветерана на параде в Москве 2018-05-09 17:30 709

Лента

20:00 В Украине запретили ряд популярных препаратов: полный список за два месяца
19:30 Минобороны: В районе проведения ООС один военный погиб и 5 ранены
19:00 Украинцы станут невыездными: кого коснется удар
18:30 На рынке валют аномалия, готовьтесь к резкой перемене курса
18:18 Morris Group Leaks: дочь сотрудницы ФФУ опубликовала переписку сотрудников о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах
18:00 Финал Лиги чемпионов: поп-звезда рассказала подробности выступления в Киеве
видео 17:30 Охрана Путина оттолкнула ветерана на параде в Москве
17:00 На акции «Бессмертный полк» в Киеве произошла драка
16:30 Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер
фото 15:46 71-летний Рембо в Мексике: Сталлоне заявил о продолжении культового боевика