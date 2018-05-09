Украина В Украине запретили ряд популярных препаратов: полный список за два месяца

2018-05-09 20:00 857

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использовать в Украине за последние два месяца ряд популярных препаратов.

Причиной запрета назвали летальные случаи после приема лекарств, а также несоответствие состава или контрабанду. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом, в список запретов попали пять препаратов:

Аспирин

В Украине ввели временный запрет на серию препарата "Ацетилсалициловая кислота" из-за того, что от его применения умер человек. Это касается производства лекарств украинской фармацевтической компании "Лубныфарм".

Речь идет о лекарственном препарате серии 150717 ("Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах No10).

Амброксол