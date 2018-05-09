В Украине запретили ряд популярных препаратов: полный список за два месяца

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использовать в Украине за последние два месяца ряд популярных препаратов.
Причиной запрета назвали летальные случаи после приема лекарств, а также несоответствие состава или контрабанду. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Украине ввели временный запрет на серию препарата "Ацетилсалициловая кислота" из-за того, что от его применения умер человек. Это касается производства лекарств украинской фармацевтической компании "Лубныфарм".
Речь идет о лекарственном препарате серии 150717 ("Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах No10).
Также в список попала серия популярных таблеток от кашля "Амброксол", которые производит фармацевтическая компания "Лекхим-Харьков". Препарат серии 020315. Таблетки 0,03 №20 незарегистрированный в Украине и изготовлен для рынка Республики Узбекистан.
Серия вакцин для профилактики дифтерии, столбняка и полиомиелита
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно эти препараты из-за летального случая на Тернопольщине.
Согласно документу, при использовании в Тернопольской области вакцины для профилактики полиомиелита серии Р3А501V (суспензия для инъекций по 5 мл (10 доз) во флаконах № 10, производства Санофи Пастер, Франция) умер человек.
В связи с этим запретили реализацию и применение иммунологического лекарственного препарата "Имовакс Полио вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная".
Отмечается, что через несколько часов после прививки от дифтерии умерла 6-месячная девочка. На данный момент устанавливают, является ли препарат причиной. Запрещена также вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282Р6016А с цельноклеточным компонентом коклюша, что производится в Индии.
Энтеросгель
Препарат против интоксикации "Энтеросгель" частично запретили в Украине на продажу. Согласно распоряжению Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками, временный запрет на препарат (серия 2531217, паста для перорального применения, 70 г/100 г по 405 г в контейнере, по 1 контейнеру в коробке картонной, производства украинской компании "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ") введено по причине несоответствия требованиям регистрационного удостоверения по завышенному показателю "рН".
Отмечается, что от Гослекслужбы Одесской области поступило сообщение о том, что "Энтеросгель" фармацевтической компании "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ", который применяют во время отравлений, реализовывался с нарушением методов контроля качества.
Вакцина против туберкулеза
Болгарскую вакцину БЦЖ запретили после смерти младенца на Сумщине. Такое решение приняли по отношению к препарату серии 297.
Гослекслужба имеет Распоряжение отозвать №1799-1.1.1/4.0/17-18 от 28.02.2018 года. Вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена в Украину в сентябре 2017 года (срок годности - конец февраля 2020 года) и по состоянию на начало февраля 2018 г. было использовано 59 131 доз, в частности в Сумской области - 6 874 дозы.