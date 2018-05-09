Экономика На рынке валют аномалия, готовьтесь к резкой перемене курса

2018-05-09 18:30 1025

На рынке валют в Украине сложилась аномальная ситуация

Об э том говорят эксперты и предупреждают, что после 9 мая нужно ждать нового курса.

Интересным явлением, по мению экспертов также стало то, что наличный рынок снова начал снабжать межбанк долларом.

«Люди достаточно активно продают валюту в кассы банков, может быть под отпускной сезон. И часть этой валюты перепродается на безналичном рынке», — заявил начальник управления дилинговых операций одного из банков.

Кроме того, отмечается, что сейчас ложилась аномальная ситуация — наличный доллар оказался дешевле безналичного.

«Наличный рынок снизился: с утра он открылся котировками пятницы 26,06-26,11 грн/$, к середине дня диапазон незначительно сократился до 26,06-26,10 грн/$», — рассказал директор казначейства другого украинского банка.

Стоит отметить, что банкиры ожидают изменения курса после 9 мая, однако оценки того, каким именно будет новый курс сильноотличаются.

«После выходного дня, скорее всего, курс будет заперт в диапазоне 26,15-26,30 грн/$», — считает начальник управления дилинговых операций одного из финучреждений. Это самая пессимистическая оценка, остальные опрошенные банкиры настроены более оптимистично.

«Скорее всего, в четверг межбанк будет стартовать достаточно широко — 26,18-26,28 грн/$. А после, думаю, курс доллара все-таки будет проседать. Не вижу предпосылок для сокращения валютных продаж или для роста покупок. Не исключаю к пятнице укрепление гривны до 26,15 грн/$», — сказал эксперт.

Отметим, рост валютных покупок и курса доллара финансисты допускают после новых выплат Минфина по гривневым гособлигациям, значительную часть которых зимой покупали иностранцы. Если те не решаться перевкладывать полученное в новые выпуски ОВГЗ, то могут выйти скупать доллар на межбанке. Уже через неделю-две.

Отметим, курс доллара в Украине должен быть на уровне 8,9 $/грн, утверждают международные эксперты.

К такому выводу они пришли, воспользовавшись так называемым «индексом Биг-Мака». Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты.

Так, средняя цена биг-мака в Америке в январе 2018 года составила 5,28 доллара, в то время как в Украине он стоил 1,64 доллара. Это означает, что гривна недооценена к доллару на 69%.