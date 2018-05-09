Спорт Финал Лиги чемпионов: поп-звезда рассказала подробности выступления в Киеве

2018-05-09 18:00 596

Певица поделилась впечатлениями по поводу предстоящего шоу

На церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА выступит певица Дуа Липа.

На сцену НСК «Олимпийский» 22-летняя исполнительница выйдет перед стартом главного матча в европейском клубном футболе. Встреча Реала и Ливерпуля начнется 26 мая в 21:45.

Об этом сообщает Знай.Спорт.

Дуа Липа — самая молодая сольная певица, чей ролик в YouTube собрал более миллиарда просмотров. Она также является самой популярной из исполнительниц среди пользователей музыкального сервиса Spotify. Уроженка Лондона исполнит хиты, включая композиции IDGAF и New Rules, ставшие платиновыми в 18 государствах. В целом ее альбом разошелся по миру 2,2 миллиона экземпляров, а ее синглы — 17 миллионами.

«Я была польщена приглашением УЕФА и Pepsi выступить на церемонии финала Лиги чемпионов УЕФА. Такой шанс выпадает раз в жизни, — заявила певица. — Жду не дождусь, когда окажусь перед болельщиками и приму участие в столь восхитительном мероприятии. Планирую выступить с незабываемым шоу».

«Мы крайне рады продолжающемуся вот уже третий год сотрудничеству с Pepsi в деле проведения церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА, — добавил маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. — Мы с огромным удовольствием ждем Дуа Липу в Киеве. Благодаря ее энергетике болельщики увидят выступление, которое будет идеально подходить моментам перед началом центрального матча в европейском клубном футболе».

Финал Лиги чемпионов УЕФА будет транслироваться в 220 государствах и территориях по всему миру. Перед прошлогодним финалом в Кардиффе публику разогревала группа Black Eyed Peas.

Напомним, увидев, насколько отели и аналогичные им объекты подняли цены перед финалом Лиги чемпионов, украинцы решили подправить имидж столицы. В Киеве стали предлагать места для ночлега бесплатно.

Согласно информации на сервисах, которые позволяют бронировать жилье, цены на аренду в Киеве в период проведения финала турнира выросли до нескольких десятков, а иногда и сотен раз.

А в созданной группе в Facebook начали собирать предложения для бескорыстного расселения иностранцев. Для большего удобства, киевлянам предлагают указывать, болельщиков каких именно команд они готовы приютить.

Отметим, по словам организаторов финалов Лиги чемпионов в Киеве все билеты на соревнования уже раскуплены.