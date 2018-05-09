Украина Минобороны: В районе проведения ООС один военный погиб и 5 ранены

2018-05-09 19:30 386

В районе боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов 8 мая трое наших защитников получили ранения, еще двое – боевое травмирование. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

Раненые доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Состояние здоровья одного из наших защитников – тяжелое, двух – средней тяжести, еще двоих военнослужащих – удовлетворительное.

Кроме того, ночью, 9 мая, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий 1969 года рождения.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.