Винтовка, из-за которой задержали человека в Киеве, была муляжом

Полиция хочет провести дополнительную экспертизу
Винтовка Мосина, которую принесли на акцию в Киеве оказалась муляжом. Об этом сообщил в интервью журналистам начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Крищенко сообщил, что обнаруженная винтовка на самом деле не является огнестрельным оружием, но полиция проведет дополнительную экспертизу.
"Человек шел на какое-то театрализованное представление не в этом районе но полиция приняла решение его задержать
Будет проведена дополнительная экспертиза", - сказал он.
Ранее сегодня сообщалось, что полицейские возле станции метро "Арсенальная" задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.