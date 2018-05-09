Украина Винтовка, из-за которой задержали человека в Киеве, была муляжом

2018-05-09 21:00 603

Полиция хочет провести дополнительную экспертизу

Винтовка Мосина, которую принесли на акцию в Киеве оказалась муляжом. Об этом сообщил в интервью журналистам начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Крищенко сообщил, что обнаруженная винтовка на самом деле не является огнестрельным оружием, но полиция проведет дополнительную экспертизу.

"Человек шел на какое-то театрализованное представление не в этом районе но полиция приняла решение его задержать

Будет проведена дополнительная экспертиза", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что полицейские возле станции метро "Арсенальная" задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.