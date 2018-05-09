Политика Порошенко заявил о маньяках, готовых поставить мир на грань войны

2018-05-09 22:00 675

 

По словам украинского президента, память о миллионах погибших во Второй мировой войне должна предостеречь мир от повторения подобной катастрофы

Память о колоссальных человеческих жертвах Второй мировой войны предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. Об этом заявил президент Петр Порошенко в выступлении ко Дню победы.

"К сожалению, не перевелись еще маньяки, готовые поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку, что от нас требует особой бдительности и ответственности!", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что сегодня путинская Россия грубо пренебрегает нормами международного права, разрушая мировой порядок, не признает границ и воюет с соседними государствами. "Убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир", - подитожил президент.

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