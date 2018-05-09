Спорт Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер

2018-05-09 16:30 851

 

Финал Кубка Украины Динамо - Шахтер состоится сегодня, 9 мая, в 20.30 по киевскому времени в Днепре на стадионе Днепр Арена.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20.00.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- 11 раз выигрывало Кубок Украины;

- проиграло финал Кубка Украины Шахтеру (0:1) в прошлом году;

- занимает второе место в украинской Премьер-лиге, отставая от лидирующего Шахтера на пять очков за два тура до завершения первенства;

- не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- 11 раз выигрывал Кубок Украины;

- победил в финале Кубка Украины Динамо (1:0) в прошлом году;

- лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая идущее на втором месте Динамо с отрывом в пять очков за два тура до завершения первенства;

- потерпел одно поражение в предыдущих восьми поединках во всех турнирах - от Динамо на своем поле в Премьер-лиге (0:1).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Феррейра

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