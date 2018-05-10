Спорт Динамо-Шахтер 0:2 - статистика, видео и обзор финального матча Кубка Украины

2018-05-10 09:40 701

Вчера донецкий Шахтер встретился с киевским Динамо в поединке за Кубок Украины. "Горняки" на выезде сумели переиграть "киевлян". Это стал 12 Кубок в истории донецкого клуба, что стало национальным рекордом.

Победу д "Шахтеру"принесли голы Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого во втором тайме финального матча.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

"Динамо" - "Шахтер" 0:2

Гол: Феррейра, 48, Ракицкий, 61

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Цыганков, Гармаш, Шепелев, Шапаренко (Мбокани, 55), Вербич (Цитайшвили, 87) — Беседин

"Шахтер": Пятов — Бутко (Хочалава, 90), Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон — Феррейра (Кайоде, 77)

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Спорт

Динамо-Шахтер 0:2 - статистика, видео и обзор финального матча Кубка Украины 2018-05-10 09:40 701
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Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер 2018-05-09 16:30 1981
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