Политика фото ХХ юбилейный Саммит Украина - ЕС состоится летом 2018 года в Брюсселе

2018-05-10 13:12 396

Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск договорились провести 20-й Саммит Украина - ЕС летом 2018 года в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, такая договоренность была достигнута во время рабочего визита Порошенко в Германию.

Также Порошенко сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос усиления санкционного режима против России.

"Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", - сообщили также в пресс-службе.

Предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.