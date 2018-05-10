Мир ВВС Израиля со стороны Ливана нанесли мощные удары по военным объектам в Сирии

2018-05-10 12:43 529

Самолеты ВВС Израиля нанесли мощные удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. 

"Их там много зависает на позициях", − сообщили информагентства, со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута.

Отмечается, что ранее сирийские СМИ информировали об отражении Дамаском ракетных ударов Израиля в районе Голанских высот.

В свою очередь сирийское национальное агентство SANA подтвердило, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии.

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не достигла цели. Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

Напомним, ранее в армии Израиля заявили, что находящиеся на территории Сирии иранские силы Аль-Кудс выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

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