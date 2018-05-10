Политика Стало известно точное место исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына

2018-05-10 15:46 333

Чиновникам в администрации президента США Дональда Трампа было передано указание подготовить исторический саммит между главой США и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Я могу сказать вам, что дата и местоположение установлены. Мы ожидаем, что это будет объявлено в ближайшие дни", - прокомментировала представитель администрации Трампа Сара Сандерс.

Информация может подтвердиться, ведь сегодня стало известно, что Трамп исключает встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая - начало июня. Издание CBS News со ссылкой на свои источники сообщало, что главы США и КНДР выбирают место двусторонней встречи между Монголией и Сингапуром.

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