Политика Впервые в истории Малайзии оппозиция сумела выиграть всеобщие выборы

2018-05-10 10:14 457

Оппозиционная коалиция "Альянс надежды", возглавляемый бывшим премьер-министром страны (с 1981 по 2003 год) Махатмиром Мохамадом, победил на всеобщих выборах в Малайзии.

"Избирательная комиссия заявила, что оппозиционный альянс Махатхира займет 113 мест в парламенте, превысив 112 мест, необходимых для формирования правительства", - сообщает BBC.

92-летний Мохамад надеется, что клятвенная церемония пройдет уже сегодня. Он станет самым старым избранным лидером в мире.

Правящая коалиция находилась у власти в Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании - 60 лет.