Политика Cуд Гааги обязал РФ возместить украинским компаниям убытки на 159 млн долларов

2018-05-10 10:41 556

Третейский суд в Гааге вынес единогласное решение о том, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна возместить их компаниям убытки за аннексию Крыма. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"2 мая 2018 состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия должна выплатить украинским компаниям 159 миллионов долларов.

Согласно сообщению суда, Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иски против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

После проведения слушаний с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража пригласил стороны предоставить дополнительные объяснения до 11 декабря 2017 года, однако РФ проигнорировала эту возможность. 23 марта 2018 состав арбитража объявил об окончании слушаний.

Напомним, в 2017 году Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) принял к рассмотрению иск крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" против России с целью получения компенсации за незаконный захват автозаправочных станций (АЗС) компании на территории временно оккупированного Крыма.

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