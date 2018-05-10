Политика О чем сегодня Порошенко будет говорить на встрече с Меркель и Макроном

2018-05-10 12:16 544

Сегодня, 10 мая, в Германии пройдут трехсторонние переговоры лидеров трех стран нормандского формата.

Президент Украины Петр Порошенко, как ожидается, сегодня проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча запланирована в Ахене. При этом в повестке дня президента Франции Эммануэля Макрона указано, что 10 мая он будет находиться именно в Ахене, где ему должны вручить премию Карла Великого.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран "нормандского формата" планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Путиным.

По данным DW, также есть вопрос внутренней ситуации в Украине. Эксперты подчеркивают, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ.

Кроме того, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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