Украина В вагонах и тамбурах украинских поездов установят камеры видеонаблюдения

2018-05-11 18:29 374

"Укрзализныця" намерена установить системы видеонаблюдения в обновленных пассажирских вагонах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Системой видеонаблюдения планируют оборудовать пассажирские вагоны, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Система будет состоять из трех камер и монитора. Камеры установят с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. А наблюдать за порядком в вагонах будет проводник из служебного вагона.

Такие меры помогут обеспечить порядок в поездах, а сохраненное видео - расследовать возможные конфликтные ситуации и не допускать перевозки пассажиров без билетов.

Добавляют, что системы видеонаблюдения - не новое оборудование для "Укрзализныци" и в некоторых вагонах они уже установлены.

Отмечается, что в первом квартале текущего года 29 пассажирских вагонов прошли капитально-восстановительный ремонт и уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса.

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