Политика Нацкорпус сделал Интеру бесплатную рекламу - телеканал резко повысил свой рейтинг

2018-05-10 11:15 1123

Активисты Национального корпуса вчера сделали день телеканалу Интер. По данным аналитиков, массовая акция протеста под окнами телеканала и блокирование дали совершенно противоположный эффект.

Всего за один вечер попавший в связи со скандалом по все новостные ленты и информационные выпуски Интер повысил долю в украинском телеэфире более чем до 13%. Это означает, что в праздничный день, 9 мая, каждый седьмой телезритель смотрел именно этот телеканал.

В итоге, требуя, чтобы с вечернего эфира к 9 мая были изъяты пропагандистские фрагменты концерта, активисты лишь сделали Интеру неплохую бесплатную рекламу, привлекли в этому концерту внимание широкой общественности.

ФОТО: КАК НАЦКОРПУС БЛОКИРОВАЛ ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР В КИЕВЕ

Напомним, вчера Нацкорпус пикетировал в Киеве здание Интера. Требовали снять с эфира отрывки концерта, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Активисты блокировали входы в здание, наклеили наклейки "Сделаем Интер патриотическим".

На своей странице в соцсети Facebook Нацкорпус даже требовал лишить канал лицензии. Хотели как лучше, а получилось, увы, как обычно.