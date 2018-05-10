Детали Связка судьи и нардепа: рейдеры под «крышей» реформ

2018-05-10 11:25 262

В последние несколько лет в Украине формируются новые кланы в судебной системе, яркие представители которой – народный депутат Украины от БПП Сергей Алексеев и судья Верховного суда Иван Мищенко.

Об этом говорится в статье «Апостроф» "Судейско-депутатская смычка: власть новая, схемы старые".

В частности, как говорится в публикации, Сергей Алексеев – заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады Украины. В парламент Алексеев попал под флагом БПП, как член партии «УДАР» Виталия Кличко.

- Золотой акцией в команде Алексеева является судья Верховного Суда Украины Иван Мищенко. Как только он надевает судейскую мантию, юридическая фирма, где он являлся одним из партнеров, Trusted Advisors объявляет о слиянии с юридической фирмой…. «Алексеев, Боярчуков и партнеры»… Удивительное совпадение, но очень показательное, - говорится в публикации.

Также отмечается, что еще одно связующее звено (но не последнее) Мищенко и Алексеева – это заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов. Именно Филатова Мищенко указал как одного из двух людей, кто мог бы рекомендовать его на должность судьи Верховного Суда.

Ещё один факт из биографии судьи: акционер «Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов» Георгий Сажинов прямо обвинял юрфирму Trusted Advisors Мищенко, которая оказывала комбинату юридические услуги, в захвате и отчуждении активов комбината в пользу других лиц .

- Новые лица "обновленной" юридической и властной вертикали, к сожалению, сохранили те же подходы к работе, которые наблюдались во времена прошлого руководства страны, - отмечается в статье.