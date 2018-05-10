Мир Брюс Уиллис сыграет главную роль в спортивной драме "Человек в углу"

2018-05-11 20:28 579

Главный и самый крепкий орешек Голливуда Брюс Уиллис получил главную роль в спортивной драме "Человек в углу", которая расскажет о знаменитом боксерском тренере Касе ДʼАмато.

Наставник известен тем, что воспитал Флойда Паттерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона, а также своей борьбой с мафией в мире бокса.

Как сообщает THR, режиссером и сценаристом байопика выступит 36-летний режиссер-дебютант Руперт Фрэнд. Кто сыграет знаменитых боксеров, в том числе Тайсона, пока неизвестно.

Константино "Кас" ДʼАмато родился в Бронке в 1908 году и начал заниматься боксом уже в 8 лет, несмотря на то, что он так и не получил лицензии профессионального спортсмена. В 12 лет он подрался на улице со взрослым мужчиной, после чего ослеп на левый глаз, но из спорта не ушел.

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