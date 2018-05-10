Мир В Гарвардской медшколе разработали диету, которая избавит от болезней и лишнего веса

2018-05-11 19:32 690

Ученые из Гарвардской медицинской школы доказали, что около 30 миллионов смертей в мире можно предотвратить, поскольку они вызваны ожирением, курением, плохим или неправильным питанием.

Как передает The Telegraph, докладывая о результатах предварительного исследования на конференции в Ватикане, гарвардский профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет отметил, что речь не обязательно идет о строгой веганской диете – скорее о преобладании овощей и фруктов.

"Здоровое питание связано со снижением практически всех рисков. В этом нет ничего удивительного, поскольку все в нашем теле соотносится с одними и теми же базовыми процессами", - сказал он.

Другой докладчик, профессор Дэвид Дженкинс из Университета Торонто отметил, что его команда провела эксперимент с диетой горилл. Ученые проверили, насколько питание обезьян, состоящее в основном из фруктов и овощей, подходит людям, и обнаружили, что в течение двух недель у испытуемых на 35% снизился уровень холестерина.

Доктор Нил Барнард заявил, что низкокалорийная веганская диета лучше всего подходит для людей с диабетом и ревматоидным артритом.

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