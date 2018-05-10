Спорт Вечный полузащитник каталонцев Андрес Иньеста покинул Барселону за $90 млн

2018-05-11 17:31 482

33-летний испанский полузащитник каталонцев Андрес Иньеста, всю свою карьеру игравший в "Барселоне",  отправится в новый клуб. Играть ему придется в японском чемпионате.

По данным ESPN, Иньеста уже согласовал личный контракт с японским клубом "Виссел Кобе".

Срок контракта одного из самых титулованных игроков современности составит 3 года, в течение которых Иньеста будет получать 30 млн долл. в год.

Напомним, на днях Иньеста провел последний в своей карьере "классико", в котором "Барселона" разошлась миром с "Реалом".

К слову, "Виссел Кобе" идет на 10 месте в чемпионате Японии. За команду выступает известный немецкий форвард Лукас Подольски.

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