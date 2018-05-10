Мир фото Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет полицейского в ленте о серийном убийце

2018-05-11 16:27 523

Лидер культовой рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд снимется в фильме "Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный".

Как сообщает The Rolling Stone, в ленте, посвященной истории харизматичного серийного убийцы, суровый Хэтфилд сыграет полицейского.

По сюжету ленты, убийца по имени Тед Банди умел обходительно вести себя с женщинами, благодаря чему завлек в свои сети около 30 жертв. Роль маньяка в фильме исполнит актер Зак Эфрон. В то же время Хэтфилд сыграет полицейского Боба Хэйварда.

Фильм основан на реальной истории о серийном убийце, который был арестован в 1975 году. Для Хэтфилда данная роль станет первой на большом экране.

"Мы провели с Джеймсом и остальными ребятами из Metallica сотни часов в перерыве между съемками. Джеймс обладает харизмой и внушительным внешним видом. Хотелось, чтобы эти его качества отразились на драматической роли, и когда он согласился сняться в моем фильме, я был в восторге!", - прокомментировал свой выбор режиссер фильма Джои Берлингер.

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