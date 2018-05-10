Детали фото Не пропусти! 20 мая в Национальной оперетте - «Белоснежка и семеро гномов»

2018-05-10 13:18 486

Сколько поколений выросло на этой замечательной сказке, которую написали много лет назад братья Гримм!

Сюжет ее всем нам хорошо известен с детства. Жила-была прекрасная и добрая принцесса Белоснежка, у которой была злая Мачеха-Королева. Мачеха считала себя самой красивой женщиной на свете и разозлилась, когда узнала, что ее падчерица лучше нее. Коварная мачеха решила избавиться от соперницы, приказав охотнику отвести Белоснежку в темный дремучий лес и убить ее. Но рука охотника дрогнула и не поднялась на невинную девушку – он отпустил Белоснежку, оставив ее одну в страшном лесу.

Блуждая по лесу, Белоснежка набрела на дом, в котором жили семеро гномов и подружилась с ними. Узнав о том, что Белоснежка жива и здорова и проживает в домике гостеприимных гномов, мачеха, переодевшись в нищенку, отправилась на поиски своей падчерицы, добралась до домика гномов, подстерегла Белоснежку и угостила ее отравленным яблоком. Девушка, попробовав кусочек яблока, упала замертво. Но сказка не была бы сказкой, если бы на этом все закончилось. Белоснежку разбудит от вечного сна поцелуем прекрасный принц…

К слову, совсем недавно Национальная оперетта начала предоставлять уникальную услугу для детей!

Речь идет о «Выходном с опереттой» — развивающих занятиях для младшего и школьного возраста, уникальном проекте в Украине, который впервые среди театров разработала и предложила Национальная оперетта для детей и подростков.

Когда: 20 мая, воскресенье.

Начало в 12:00

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Стоимость билетов: от 30 до 120 грн.

Купить можно ТУТ

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фото Не пропусти! 20 мая в Национальной оперетте - «Белоснежка и семеро гномов» 2018-05-10 13:18 486
документ На должность замдиректора департамента госисполнительной службы претендует чиновник, уличенный в вымогательстве 2018-05-10 13:14 1662
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