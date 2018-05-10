Курьезы фото Криштиану Роналду станет персонажем супергеройского мультфильма

2018-05-11 12:13 465

Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет центральным персонажем супергеройского мультфильма.

По данным Deadline, мультсериал будет называться "Striker Force 7", над ним уже работают дизайн-студия Graphic India и создатели цифрового и мобильного контента VMS Communications.

Персонаж Роналду появится не только в мультфильмах, но и в бумажных комиксах и играх.

Авторами сериала стали сам футболист и медиапродюсер Шарад Девараджан, они же выступят в роли продюсеров.

По словам Роналду, он всегда был фанатом супергероев.

"Футбол соединяет культуры и людей во всем мире, и то же делают известные мультперсонажи. Поэтому я очень рад наконец объединить две своих страсти: футбол и супергероев", — отметил он.

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