Детали Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - экспрессом из санкционного списка Украины в ряды нечистых на руку дельцов - Именем голландского суда

2018-05-10 14:01 466

Рустам Гильфанов и Сергей Токарев вот-вот станут экспертами судебной системы ведущих европейских стран, потому как «Печерский суд» уже давно стал именем нарицательным, а судебную реформу сегодня самое время официально признать неудавшейся

Не успели утихнуть разбирательства вокруг «Укрнафты» в Лондонском арбитраже, как там же объявился Ринат Ахметов с намерением отстоять свои права на «Укртелеком» любой ценой. Несколькими годами ранее в Лондоне выясняли кто прав, кто виноват Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

Пока олигархи оккупировали суды «туманного Альбиона», компаниям рангом пониже приглянулись суды Голландии. Впрочем, когда речь заходит о крупнейшем операторе онлайн казино, едва ли имеет смысл сомневаться в сопоставимости их оборотов с более раскрученными активами самых богатых украинцев по мнению журнала «Форбс». Тут скорее на передний план выходит желание представителей мира бизнеса получить правосудное решение, чего практически невозможно добиться в украинском суде.

В ноябре 2013 года россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов принимают решение выходить из совместного бизнеса с украинцами. Причины раздора носили ярко выраженный политический характер: в то время, как практически все ИТ-компании поголовно поддерживали Майдан, Токарев и Гильфанов выступали за взыскание штрафов со своих сотрудников, которые по мнению приверженцев режима Януковича нарушали трудовую дисциплину своими «отлучками на несанкционированный митинг». Стоит отметить, что бизнеса носил фактически аутсорсинговый характер: компания занималась разработкой игровых платформ согласно требований заказчика. После «раздела имущества» у акционеров GGS и Playson появляется необходимый стартовый капитал для основания компании Lucky Labs, но, что еще существеннее – остаются наработки в виде математических моделей, ИИ алгоритмов и прочей информации, которая по своей сути являлась интеллектуальной собственностью даже не предыдущей компании, а ее заказчиков.

Lucky Labs же становится не просто разработчиком игровых платформ, а именно оператором онлайн казино. И хоть кража нематериальных активов не столь заметна, как присвоение, например, полуострова Крым, масштаб воровства потянул на разбирательство в Нидерландском арбитражном институте (NAI). Арбитражу потребовалось менее года, чтобы установить объем ущерба, нанесенный истцам в результате нечестного ведения бизнеса, и постановить возместить потери потерпевшей стороне. В качестве гарантий присужденных выплат активы Сергея Токарева и Рустама Гильфанова заморожены.

Символично, что судебное решение было вынесено 8 мая, в день подписания окончательного Акта о безоговорочной капитуляции фашистской германии. Ведь Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в санкционный список Украины за поддержку действий России, страны которая сегодня не просто проявляет агрессию в отношении Украины и ее граждан, но в некотором смысле олицетворяет все то, против чего боролась цивилизованная Европа в 1939-1945 годах.

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