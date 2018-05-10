Политика Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: прокуратура завершила расследование

2018-05-10 16:30 205

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как стороны уголовного производства ознакомятся с материалами следствия, обвинительный акт против подозреваемых будет передан в суд.

По делу об убийстве Вороненкова сообщено о подозрении шести лицам – предполагаемым организатору и соучастникам. Им вменяют заказное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. п. 6, 11, 12 ст. 115 УК), и незаконное обращение с оружием.