Политика Меркель и Макрон будут убеждать Путина вернуться к «нормандскому формату» — Порошенко

2018-05-10 17:00 102

Президент Украины Петр Порошенко заявил о согласовании и координации шагов с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего — в Париже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с Меркель и Макроном в немецком Аахене.

«Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «нормандского формата», — заявил Порошенко.

По его словам, предстоящая встреча, скорее всего, может произойти в Париже. «Мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня для того, чтобы обеспечить активные переговоры в указанном формате», — добавил президент.