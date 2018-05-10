Политика В Украине собираются изменить регистрацию и учет безработных

2018-05-10 17:30 401

 

Новый проект Порядка ведения учета лиц, ищущих работу, регистрации, перерегистрации и прекращения регистрации безработных разработан Минсоцполитики и представлен к обсуждению.

Документом предложено упростить процедуру учета безработных, ввести профилирование и индивидуальную программу трудоустройства.

Профилирование предусматривает оценку степени мотивации соискателя работы, востребованности его профессии, возможности трудоустройства, риска безработицы и определение объема услуг, которые предоставляются для возвращения таких лиц на рынок труда.

После предъявления документов, необходимых для взятия на учет в центре занятости, соискателю предлагается выбрать сотрудника центра занятости, который обеспечит сопровождение и организацию предоставления услуг (карьерный советник).

На основе полученных данных карьерный советник осуществляет первичное профилирование. По результатам первичного профилирования составляется индивидуальный план предоставления услуг.

В индивидуальном плане указывается комплекс мероприятий, которые должен осуществить карьерный советник и соискатель работы, сроки и периодичность их предоставления, обязательства сторон по выполнению этого плана.

При формировании направления на трудоустройство карьерный советник будет обязан проверить актуальность предложения подходящей работы и предварительно согласовать с работодателем условия проведения собеседования.

Статус безработного смогут получить лица, указанные в ч. 1 ст. 43 Закона "О занятости населения".

Решение о предоставлении статуса безработного или об отказе в предоставлении такого статуса принимается центром занятости не позднее 7 календарного дня со дня подачи соответствующего заявления.

В случае отсутствия подходящей работы лицу, которое ищет работу, может быть предоставлен статус безработного с первого дня взятия на учет в центре занятости.

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