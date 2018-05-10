Украина Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит

2018-05-10 20:30 464

 

На днях известный миллиардер Илон Маск появился на публике с новой спутницей, которой оказалась 30-летняя певица из Канады Клэр Элис Буше, более известная как Граймс.

По информации местных СМИ, пока не известно насколько серьезными являются отношения пары, однако, скорее всего, они сошлись из-за похожего чувства юмора. Однажды в своем Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название "Василиск Роко" и провел параллель со стилем XVIII века барокко. Но оказалось, что про василиска Роко ранее писала Граймс, которая придумала этого персонажа еще в 2015 году, когда снимала клип на свою песню "Flesh Without Blood".

"Не знаю, слышали ли вы про василиска Роко. Этот персонаж обречен на вечные пытки искусственным интеллектом, а внешне напоминает Марию-Антуанетту", - поделилась певица в интервью.

Приближенные к Маску друзья утверждают, что тогда он написал Граймс, на что та ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

Отметим, что, как оказалось, у новой избранницы миллиардера есть украинские корни, которыми девушка очень гордится, а ее любимое блюдо - борщ. Кроме того, Буше владеет русским языком, иногда подписывая на нем свои фото в социальных сетях. Под одной из них девушка написала: "Красный июль xaxa". Певица училась в российской школе в Ванкувере, а еще шепелявит и считает этот дефект частью своего образа, не желая его исправлять.

"Моя бабушка - украинка, и поскольку мои родители много работали, я фактически выросла с дедушкой и бабушкой, слушая много русского языка", - поделилась как то она. Эпиграфом к своему альбому она сделала строки из стихов Анны Ахматовой.

"Я в определенной степени идентифицирую себя с ней - она писала много стихов о том, как быть девушкой на сцене, обо всем этом говно. Она - очень крутая леди", - отмечает Клэр. Звезда не стесняется того, что ее воспитала улица, что некоторое время она фактически была беспризорным и не опровергает того, что употребляла наркотики.

Еще по теме

Tesla понесла крупнейшие убытки в истории - Маск назвал потерю $705 млн скукой

2018-05-04 09:11 3093

Илон Маск занялся созданием дракона-киборга

2018-04-26 20:00 2247

Илон Маск поразил мир новой невероятной идеей - SpaceX сядет на воздушном шаре

2018-04-17 15:14 3129

фото Илон Маск показал уже построенную основную часть корпуса своего космолета BFR

2018-04-13 15:46 7050

Еще новости в разделе "Украина"

Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит

2018-05-10 20:30 464

В Украине существенно повысили зарплаты чиновникам

2018-05-10 18:00 633

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами, но не похолодает

2018-05-10 11:42 1121

Нацкорпус сделал Интеру бесплатную рекламу - телеканал резко повысил свой рейтинг

2018-05-10 11:15 2199
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит 2018-05-10 20:30 464
В Украине существенно повысили зарплаты чиновникам 2018-05-10 18:00 633
КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами, но не похолодает 2018-05-10 11:42 1121
Нацкорпус сделал Интеру бесплатную рекламу - телеканал резко повысил свой рейтинг 2018-05-10 11:15 2199

Лента

21:30 Лучше, чем в Украине: как поляки завлекают заробитчан
21:00 Аваков поручил МВД подготовить до осени план деоккупации Донбасса
20:30 Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит
фото 20:00 Под Киевом у дома Левочкина произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией:
19:30 Меркель и Макрон будут убеждать Путина вернуться к «нормандскому формату» — Порошенко
видео 19:02 Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция
18:30 "Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути". Гройсман инициировал проверки мобильным операторам
18:00 В Украине существенно повысили зарплаты чиновникам
17:30 В Украине собираются изменить регистрацию и учет безработных
17:00 Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: прокуратура завершила расследование