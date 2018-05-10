Украина Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит

2018-05-10 20:30 464

На днях известный миллиардер Илон Маск появился на публике с новой спутницей, которой оказалась 30-летняя певица из Канады Клэр Элис Буше, более известная как Граймс.

По информации местных СМИ, пока не известно насколько серьезными являются отношения пары, однако, скорее всего, они сошлись из-за похожего чувства юмора. Однажды в своем Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название "Василиск Роко" и провел параллель со стилем XVIII века барокко. Но оказалось, что про василиска Роко ранее писала Граймс, которая придумала этого персонажа еще в 2015 году, когда снимала клип на свою песню "Flesh Without Blood".

"Не знаю, слышали ли вы про василиска Роко. Этот персонаж обречен на вечные пытки искусственным интеллектом, а внешне напоминает Марию-Антуанетту", - поделилась певица в интервью.

Приближенные к Маску друзья утверждают, что тогда он написал Граймс, на что та ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

Отметим, что, как оказалось, у новой избранницы миллиардера есть украинские корни, которыми девушка очень гордится, а ее любимое блюдо - борщ. Кроме того, Буше владеет русским языком, иногда подписывая на нем свои фото в социальных сетях. Под одной из них девушка написала: "Красный июль xaxa". Певица училась в российской школе в Ванкувере, а еще шепелявит и считает этот дефект частью своего образа, не желая его исправлять.

"Моя бабушка - украинка, и поскольку мои родители много работали, я фактически выросла с дедушкой и бабушкой, слушая много русского языка", - поделилась как то она. Эпиграфом к своему альбому она сделала строки из стихов Анны Ахматовой.

"Я в определенной степени идентифицирую себя с ней - она писала много стихов о том, как быть девушкой на сцене, обо всем этом говно. Она - очень крутая леди", - отмечает Клэр. Звезда не стесняется того, что ее воспитала улица, что некоторое время она фактически была беспризорным и не опровергает того, что употребляла наркотики.