Лучше, чем в Украине: как поляки завлекают заробитчан

Украинцам, которые хотят поехать на заработки в Польшу, нужно приготовиться к нововведениям
Как сообщают польские СМИ, президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о социальном страховании работников сельского хозяйства.
Предполагается, что изменения должны способствовать детенизации аграрного сектора и обеспечить права сезонных рабочих. В частности, закон теперь предусматривают введение нового типа сделки — для трудоустройства на время сбора урожая. Такой тип сделки можно будет заключать на 120 дней.
Украинцам это на руку, поскольку отныне нанятые на сбор урожая рабочие, будут в официальном статуса «помощников фермера». Заробитчане будут получать медицинское страхование, декретные выплаты и страхование от несчастных случаев для сезонных работников.
По информации европейских СМИ, в польском аграрном секторе насчитывается свыше 500 тысяч украинцев.
Как передавала ранее Politeka, трудовые мигранты в 2017 году перевели в Украину сумму, примерно равную 8,5% украинского валового внутреннего продукта (ВВП).