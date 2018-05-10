Мир Лучше, чем в Украине: как поляки завлекают заробитчан

2018-05-10 21:30 597

 

Украинцам, которые хотят поехать на заработки в Польшу, нужно приготовиться к нововведениям

Как сообщают польские СМИ, президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о социальном страховании работников сельского хозяйства.

Предполагается, что изменения должны способствовать детенизации аграрного сектора и обеспечить права сезонных рабочих. В частности, закон теперь предусматривают введение нового типа сделки — для трудоустройства на время сбора урожая. Такой тип сделки можно будет заключать на 120 дней.

Украинцам это на руку, поскольку отныне нанятые на сбор урожая рабочие, будут в официальном статуса «помощников фермера». Заробитчане будут получать медицинское страхование, декретные выплаты и страхование от несчастных случаев для сезонных работников.

По информации европейских СМИ, в польском аграрном секторе насчитывается свыше 500 тысяч украинцев.

Как передавала ранее Politeka, трудовые мигранты в 2017 году перевели в Украину сумму, примерно равную 8,5% украинского валового внутреннего продукта (ВВП).

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